Bilingualism matters in KW | KW s’engage pour le bilinguisme

By: Cheryl Brown, Sarah Caley, McKenzie Hebel, Ashley Huber, Ashlynn Lee, Julia Makos, Clemence Nsangamayi, Samantha Petrou, Benjamin Rowley, Abbey Seehaver

Wilfrid Laurier French language students

A new beginning for francophones in KW? After 15 years of negotiation, Waterloo region will become home to a public francophone high school.

Nathalie Freidel is a francophone mother of two and French professor at Wilfrid Laurier University.

She explains the importance of having a francophone presence in KW: “It is essential to us that our children complete their schooling in their native language, as well as having exposure to a diverse francophone culture.”

The Viamonde French Public School Board is using the Rosemount Elementary School location to start the construction of the new francophone high school located at 80 Burlington Drive in Kitchener.

With construction already underway, the school will accommodate 325 students when it opens. The school’s opening date is still to be determined.

L’Harmonie Elementary School in Waterloo and L’Odyssée Elementary School in Guelph will be the feeder schools for this new French public high school. Students who are not within the district boundary can be “admitted via the Admissions committee,” affirmed Claire Francoeur, director of communications and marketing at Viamonde school board.

This school will provide more options for students who wish to pursue a francophone education.

“When [our children] were of age to enter high school, I was very disappointed that our options for schooling were limited to the separate school board. This new opportunity to complete a secondary education in French will give K-W’s francophone community a second chance,” highlights Freidel (translated from French).

Waterloo Region supports the creation of this new high school whose name is yet to be announced.

According to Dave Jaworsky, the Mayor of Waterloo, this community has been built upon a foundation of “Discovery, Entrepreneurship, [and] Diversity.”

Jaworsky adds, “This new school supports the continuous learning and diversity that we value so much in our community.”

“Residents in this area have a thirst for knowledge, and this school gives another opportunity for our students to become more national, and global citizens,” concludes Jaworsky.

_____________________________________________

Un nouveau départ pour les francophones de Kitchener-Waterloo ? Après 15 ans de négociations, KW obtient une école secondaire publique francophone. Nathalie Freidel est francophone, mère de deux enfants, et professeure à l’université Wilfrid Laurier.

Elle explique l’importance d’avoir une présence francophone à KW : « c’était essentiel pour nous que nos enfants fassent leur scolarité dans notre langue maternelle, avec la diversité culturelle francophone en plus. » Le Conseil scolaire Viamonde a démoli l’ancienne école Rosemount, située 80 Burlington Drive à Kitchener pour construire une nouvelle école secondaire francophone. La construction a commencé et l’établissement pourra accueillir environ 325 élèves. La date d’ouverture n’a pas encore été annoncée.

Cette nouvelle école secondaire accueillera les élèves des écoles primaires l’Harmonie à Waterloo et l’Odyssée à Guelph. Si les étudiants n’habitent pas dans la région, ils « peuvent être admis via le comité d’admission », affirme Claire Francoeur, directrice de communication et de marketing au Conseil Scolaire Viamonde.

Cette école secondaire publique encouragera les étudiants francophones de la région à poursuivre leurs études en Français.

« Quand [nos enfants] ont été en âge dentrer à lécole secondaire, j’étais très déçue que nos options se réduisent à un établissement du conseil scolaire catholique.

Cette nouvelle possibilité de poursuivre des études secondaires en français va donner un second souffle à la communauté francophone de KW », souligne Freidel.

La municipalité de Waterloo est intervenue en faveur de cette nouvelle école dont le nom n’a pas encore été dévoilé.

Selon Dave Jaworsky, le maire de Waterloo, le dynamisme de la région repose sur les valeurs de « découverte, entrepreneuriat [et] diversité. »

Selon Jaworsky, « cette nouvelle école, va favoriser la continuité dans l’apprentissage ainsi que la diversité que notre communauté valorise tant. »

« Les résidents de cette région ont une soif de connaissance et nous avons besoin de lieux où former des citoyens canadiens et des citoyens du monde » ajoute Jaworsky.