The Francophone Cinema Festival | Festival du Cinéma Francophone à KW

By: Paula Belliveau, Lauren Bishop, Bryn Friesen, Andrea Gardiner, Samantha Hannigan, Jessica Schuetze, Rachel Swasey, et Jessica Vidal

Wilfrid Laurier French language students

Francophone culture was on the menu last weekend at the Princess Theater in Waterloo.

The cinema, in collaboration with the Francophone Association of Kitchener-Waterloo (AFKW), had programmed four French films, suitable for a diverse audience: Sink or Swim, Asterix: The Secret of the Magic Potion, Mademoiselle de Jonquières, and Snowtime. The selection of films from France and Québec was sure to please kids and adults. You could attend the event even if you did not speak French as most movies had subtitles. Sink or Swim and Asterix alone had 200 attendees.

This is the seventh year that this festival has taken place in KW. The importance of the festival for the local Francophone community is to allow Francophones and Francophiles to socialize and meet other families. “It’s complicated in Kitchener-Waterloo to watch movies in French”, explains Lydia Livine, festival coordinator and AFKW assistant. Most of the time, movies shown at the theater are in English, so this festival is a unique chance to see films in French at the local cinema, especially for families with young children. The festival program was particularly suitable for a young audience this year. The choice of the weekend to show these movies was intended to make it easier for families to participate, Livine explained. For the film Asterix: The Secret of the Magic Potion, the Old Princess was taken over by an enthusiastic young crowd. Carrie was accompanied by her two daughters, who are attending a French immersion program. “Having grown up in Quebec and then moving here and not having had anywhere to really practice [French], I feel I have lost a lot of my French. And any opportunity we have to come out to something like [this festival] that is going to expose [my kids] to this is really important”.

Many parents were happy to be able to combine family entertainment and education. “I think it’s good for not only their language development but any other kind of learning,” adds Carrie.

Children who attend a French school or a French immersion program, like her daughters, have rare access to francophone culture outside of the classroom. An event like this is a unique chance to discover it in a fun environment.

It’s no big news: kids are more successful when the learning process is enjoyable. Stéphanie Scoggan, a teacher at the K-W Bilingual school, explains: “If you want the kids to adopt the francophone language and culture, you have to present it in a fun package and not only within the school environment”. Has Francophone education found its magic potion?

La francophonie était au menu le weekend passé au cinéma Princess de Waterloo. En partenariat avec l’AFKW (Association des Francophones de Kitchener-Waterloo), le cinéma a programmé quatre films en français, destinés à un public varié : Le Grand Bain, Astérix: Le Secret de la Potion Magique, Mademoiselle de Jonquières, et La Course des Tuques. Cette sélection de films et dessin animés venus de France et du Québec ciblait aussi bien le jeune public que les adultes. Les non francophones étaient aussi les bienvenus car la plupart des films étaient sous-titrés. Le cinéma a enregistré 200 entrées pour Le Grand Bain et Astérix.

C’est la septième année que ce festival a lieu à KW. Il est très important pour la communauté francophone locale parce qu’il permet aux francophones et aux francophiles de socialiser et de rencontrer d’autres familles. « C’est compliqué à Kitchener-Waterloo de voir des films en français, » explique Lydia Livine, assistante de l’AFKW et coordinatrice du festival. La plupart du temps, les films montrés au Princess sont en anglais. Ce festival est unique en son genre et attire de nombreuses familles avec de jeunes enfants.

Cette année, le festival de cinéma francophone était particulièrement adapté au jeune public. Livine explique que les films ont été programmés pendant le weekend pour faciliter la participation des familles. Pour le film d’animation Astérix: Le Secret de la Potion Magique, le Vieux Princess a été pris d’assaut par une jeune foule enthousiaste. Carrie assistait à la séance avec ses deux filles, scolarisées dans un programme d’immersion française.

« J’ai grandi au Québec et nous avons déménagé ici. Il n’y a pas beaucoup d’occasions d’utiliser le français et je ne le parle plus très bien. Chaque occasion que nous avons de présenter la culture francophone aux enfants, c’est très important » (traduit de l’anglais).

Aller voir un film en famille est une activité à la fois divertissante et éducative. « Je pense que c’est bon pour le développement du langage et d’autres formes de connaissances » (traduit de l’anglais) ajoute Carrie.

Les enfants qui fréquentent une école française ou un programme d’immersion française, comme ses filles, n’ont qu’un accès limité à la culture francophone en dehors de la salle de classe. Un événement comme celui-ci est une occasion rêvée de la découvrir sous la forme d’un divertissement.

C’est bien connu: on apprend plus facilement en s’amusant. Stéphanie Scoggan enseigne à l’École Bilingue de Kitchener-Waterloo. Pour elle, ça ne fait aucun doute, « si on veut que les enfants assimilent la langue et la culture francophone, il faut les leur présenter sous un format divertissant, et pas seulement dans le cadre scolaire ».

Le cinéma, potion magique de la francophonie?