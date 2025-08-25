July crossword solutions
| August 25, 2025
The following are solutions to the crossword published in the July 2025 magazine edition of Imprint:
ACROSS
1 Mild
5 Branta
11 Fou
14 Arie
15 Aeneas
16 EHS
17 Lamb
18 Canadensis
20 In bulk
22 Al pastor
23 Get at
25 Osu
26 MCR
29 Monthly
31 Ebb
34 Erato
36 Joie
37 Aura
38 Toronto
40 Aspirin
42 Awes
43 Aunt
45 Alone
46 SDS
47 Museums
49 SYS
50 Hon
51 Tsade
53 Nembutal
57 I exist
61 Opposition
63 Anti
64 Pie
65 Snakes
66 CCED
67 ECG
68 Egbert
69 Tame
DOWN
1 Mali
2 Iran
3 Limb
4 Debug
5 Back to
6 Rea
7 Annatto
8 Neal
9 Tadpoles
10 As easy
11 Fest
12 Ohio
13 USSR
19 NSU
21 Lemon
24 Anjous
26 Metas
27 Crowd
28 Rares
30 Hiatus
31 Euros
32 Briny
33 Banes
35 TOS
37 Ail
39 Taunting
41 Pas de
44 Netlike
47 Mousse
48 Main St
50 HBO
52 Exact
53 Nope
54 Epic
55 MPEG
56 A tab
58 Inca
59 Stem
60 Tide
62 Oer