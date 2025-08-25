July crossword solutions

The following are solutions to the crossword published in the July 2025 magazine edition of Imprint:

ACROSS

1 Mild

5 Branta

11 Fou

14 Arie

15 Aeneas

16 EHS

17 Lamb

18 Canadensis

20 In bulk

22 Al pastor

23 Get at

25 Osu

26 MCR

29 Monthly

31 Ebb

34 Erato

36 Joie

37 Aura

38 Toronto

40 Aspirin

42 Awes

43 Aunt

45 Alone

46 SDS

47 Museums

49 SYS

50 Hon

51 Tsade

53 Nembutal

57 I exist

61 Opposition

63 Anti

64 Pie

65 Snakes

66 CCED

67 ECG

68 Egbert

69 Tame

DOWN

1 Mali

2 Iran

3 Limb

4 Debug

5 Back to

6 Rea

7 Annatto

8 Neal

9 Tadpoles

10 As easy

11 Fest

12 Ohio

13 USSR

19 NSU

21 Lemon

24 Anjous

26 Metas

27 Crowd

28 Rares

30 Hiatus

31 Euros

32 Briny

33 Banes

35 TOS

37 Ail

39 Taunting

41 Pas de

44 Netlike

47 Mousse

48 Main St

50 HBO

52 Exact

53 Nope

54 Epic

55 MPEG

56 A tab

58 Inca

59 Stem

60 Tide

62 Oer