October crossword solutions
| October 20, 2026
ACROSS:
1. CCD
4. RED SEA
10. RASP
14. LTE
15. IDEALS
16. ALOE
17. ERB
18. CUES UP
19. IT IN
20. AL BMH CPH DC
22. SALT
23. TRICIA
24. EAGER
26. METHOD
29. AS
30. PI
32. ARIL
35. EEW
36. QUAKES
38. SNAPS
40. CLINCHERS
42. HAS A TIT
44. TCHALLA
45. ASK SIRI
46. L RON
47. PRECALC
49. DUMB
53. OATH
56. A WHO
58. LOA
59. PLAYACT
63. ASL
64. OCT
65. EMU
66. DWE
69. NAT
70. SMART COOKIE
DOWN:
1. CLEAT
2. CTRL R
3. DEBBI
4. RICHIE
5. EDUCATE
6. DEEP
7. SASH
8. ELUDED
9. ASPCA
10. RAISE
11. ALTAR
12. SOIL
13. PENT
21. MC ML PAS PHY
25. GAUCHO
27. HECTIC
28. OWL
30. PERL
31. ISSA
32. ASHA
33. RNAS
34. I ASK
36. QNC RCH STC
37. KEL
39. STIR
41. ITLL WAIT
43. IRE
48. AA
50. U LOCK
51. MOCHI
52. BATHE
53. OPEN
54. ALMA
55. TAUT
57. OLEO
60. ADS
61. CWM
62. TEA
67. ER
68. SO