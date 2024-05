May crossword solutions

The following are solutions to the crossword published in the May 2024 magazine edition of Imprint:

ACROSS

1 P trap

6 Swoop

11 Ariana

12 Aurora

14 Spotter

15 Shuffle

17 Apple

18 Ahas

19 Itd

20 Ushed

21 Span

22 Rae

23 Dye

24 Pho

25 Admin

27 ICC

28 Fail

30 Hypochondriac

35 Auk

36 Go as

37 Nam

39 Major

42 Idy

43 DMA

44 Ado

45 GSAS

47 A Beer

49 Sia

50 Bahs

51 Barre

52 Kendama

54 Jackson

56 Undrew

57 Ride on

58 Etern

59 Stern

DOWN

1 Prophecy

2 Title

3 Rated

4 Ane

5 Par

6 Sasha

7 Wuhan

8 Orus

9 Oof

10 PR Firm

11 AP Psych

13 Altai

14 Saudi

16 Eden

18 Apologias

21 Shih

24 Pack

25 ARRS

26 DSi

28 Four

29 A Day

31 Pao

32 Nods

33 Anderson

34 Cameron

38 Maren

39 Mask

40 Adieu

41 Joanne

45 Gamer

46 Shawn

47 ABCDE

48 Baker

50 Bare

53 DDT

54 JRS

55 Ait